Преступная группа нанесла ущерб Казахстану на 1,9 млрд тенге 

Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.

В Шымкенте преступная группа нанесла ущерб государству на 1,9 миллиарда тенге, передает Zakon.kz.

Территориальным департаментом агентства по Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.

Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.

За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиарда тенге. В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиарда тенге в виде неуплаченных налогов, – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Члены группы осуждены на различные сроки от двух до четырех лет лишения свободы.

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