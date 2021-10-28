Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 143 млрд тенге

При этом чистый доход от инвестирования пенсионных активов вырос на 148,5 млрд тенге.

По данным Нацбанка, пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 октября 2021 года составили 13 088,9 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2021 года на 143,1 млрд тенге, или на 1,1%, сообщает Zakon.kz.

За сентябрь 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 148,5 млрд тенге, до 6 641 млрд тенге. Нацбанк

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 октября 2021 года составило 10,9 млн счетов.

При этом сумма пенсионных выплат за сентябрь 2021 года составила 137,9 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября 2021 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (37,9% и 24,6% от общего объема пенсионных активов соответственно).

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