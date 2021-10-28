Онколог назвал ранние симптомы рака

Приложение zakon.kz
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При данных симптомах нужно срочно обратиться к врачу.
Врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Давыдов рассказал, на какие симптомы в ухудшении самочувствия нужно обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу и не пропустить развитие рака, передает Zakon.kz.
В мире зафиксировано более 19 миллионов новых случаев онкологических заболеваний и почти 10 миллионов смертей от рака.
Такой резкий всплеск заболеваемости обусловлен прежде всего тем, что медицина развивается и диагностирование смертельных опухолей стало намного качественней, чем 15-20 лет назад. Но, к большому сожалению, профилактика рака все еще не является частью культуры здоровья современного человека, – объяснил специалист порталу iz.ru.
Часто онкологический диагноз ставится, когда болезнь уже достигла 3-4 стадии и организму нанесен существенный вред. Рак никак не заявляет о себе, а его симптомы легко спутать с другими болезнями. Человек начинает догадываться о серьезном заболевании, когда опухоль уже дает метастазы или достигает тех размеров, которые мешают органу нормально функционировать.
По указанным признакам можно распознать "первые звоночки", при которых нужно срочно обратиться к врачу, чтобы проверить свое здоровье:
В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника.
Отмечается, что людям старше 40-45 лет колоноскопию рекомендуется делать регулярно раз в год, независимо от того, есть какие-то проблемы или нет. Потому что это единственный способ обнаружить рак на ранней стадии. А риск возникновения онкологии у людей старше 50 лет выше.
Обращайте внимание на изменение размера и формы родинок. Незаживающие язвы или раны на коже, множественные синяки, болячки во рту, белые или красные пятна на деснах – также веский повод для похода к врачу.
Постоянная усталость, частое повышение температуры тела, сильные нетипичные головные боли, внезапная потеря веса, ночной жар или потливость – все это может быть симптомами разных типов онкологии.
Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом!
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