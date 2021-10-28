Онколог назвал ранние симптомы рака

При данных симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

Врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Давыдов рассказал, на какие симптомы в ухудшении самочувствия нужно обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу и не пропустить развитие рака, передает Zakon.kz.

В мире зафиксировано более 19 миллионов новых случаев онкологических заболеваний и почти 10 миллионов смертей от рака.

Такой резкий всплеск заболеваемости обусловлен прежде всего тем, что медицина развивается и диагностирование смертельных опухолей стало намного качественней, чем 15-20 лет назад. Но, к большому сожалению, профилактика рака все еще не является частью культуры здоровья современного человека, – объяснил специалист порталу iz.ru.

Часто онкологический диагноз ставится, когда болезнь уже достигла 3-4 стадии и организму нанесен существенный вред. Рак никак не заявляет о себе, а его симптомы легко спутать с другими болезнями. Человек начинает догадываться о серьезном заболевании, когда опухоль уже дает метастазы или достигает тех размеров, которые мешают органу нормально функционировать.

По указанным признакам можно распознать "первые звоночки", при которых нужно срочно обратиться к врачу, чтобы проверить свое здоровье:

Регулярный кашель, который длится больше месяца, может быть причиной сезонной болезни или бронхита. А может быть симптомом рака легких или опухоли головы и шеи. Особенно если выделяется мокрота или слюна с кровью.

Изменение в тембре голоса, его осиплость или охриплость могут быть признаком поражения лимфоузлов органов грудной клетки, а возможно, сигналы о наличии опухолей гортани. Стоит обращать внимание на появление уплотнений или язв в ротовой полости.

Нарушение пищеварения, длящееся более трех дней, особенно если при этом не менялся рацион и режим питания. Очень часто при онкологии толстого кишечника появляются непрекращающаяся диарея или запоры. Также стоит идти к врачу, если в стуле присутствует кровь черного или красного цвета.

В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу и сделать колоноскопию, она позволит провести подробное исследование кишечника.

Отмечается, что людям старше 40-45 лет колоноскопию рекомендуется делать регулярно раз в год, независимо от того, есть какие-то проблемы или нет. Потому что это единственный способ обнаружить рак на ранней стадии. А риск возникновения онкологии у людей старше 50 лет выше.

Изменение частоты мочеиспускания, задержка мочи, кровь в моче и тому подобное. Эти симптомы могут указывать, например, на инфекционное заболевание. А могут и на рак простаты или мочевого пузыря. Поэтому необходимо пройти обследование.

Регулярная изжога, повышенная кислотность, затрудненное глотание – повод провести эндоскопическое исследование. Такие проявления, в том числе, считаются симптомами рака пищевода и желудка.

Боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение желудка, продолжительный зуд в области половых органов, нетипичные выделения. Все это может указывать на рак яичников или матки.

Изменение лимфоузлов, шишки или уплотнения на теле, которые не проходят в течение месяца, тоже должны насторожить. Возможно, это безобидные образования, а может, это симптомы рака. Причем практически любого.

Обращайте внимание на изменение размера и формы родинок. Незаживающие язвы или раны на коже, множественные синяки, болячки во рту, белые или красные пятна на деснах – также веский повод для похода к врачу.

Постоянная усталость, частое повышение температуры тела, сильные нетипичные головные боли, внезапная потеря веса, ночной жар или потливость – все это может быть симптомами разных типов онкологии.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!