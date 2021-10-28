Военнослужащие получили травмы в Мангистау

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По факту произошедшего начата проверка - Минобороны.
В Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы, передает Zakon.kz.
27 октября в ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащих оценивается медиками как удовлетворительное. пресс-служба Министерства обороны РК
В ведомстве отметили, что по факту произошедшего начата проверка.
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