В одном из районов СКО строят новое канализационное сооружение и центральную котельню

Будет подключено 70 многоквартирных жилых домов и 50 социальных объектов - Аксакалов.

В районе имени Габита Мусрепова строят новое канализационное сооружение и центральную котельню.

Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.

Район имени Габита Мусрепова и Новоишимка имеют высокий потенциал развития.

Соответственно проводим целенаправленную работу над улучшением качества жизни сельчан в данном районе.Сегодня райцентр теплом обеспечивают 9 старых автономных котельных с разными тарифами. 3 года назад мы обошли эти объекты, и тогда было принято решение о строительстве новой котельной. Сейчас в Новоишимке идет строительство центральной котельной. Будет подключено 70 многоквартирных жилых домов и 50 социальных объектов, - написал глава региона.

Также в Новоишимке была старая канализация, часто случались порывы. Скоро жители райцентра забудут эти трудности. Завершается строительство современного канализационного очистного сооружения. Проложено 26 км магистральных сетей. Новая система канализации существенно увеличить количество абонентов.

В прошлом году в райцентре построена многоэтажка на 50 квартир. Сейчас ведется строительство еще одного многоэтажного дома на 50 квартир. В районе за 2 года построили 107 частных домов.

В Новоишимке заасфальтировали практически все улицы. В 8 селах района проведен ремонт внутрипоселковых дорог. В 29 селах установлено новое освещение.

В этом году по области строится 16 молочных ферм, из них 3 комплекса приходятся на район имени Г.Мусрепова. До конца года запускается 10 ферм, первая уже начала работу – это современная молочная ферма ТОО "Астык Привольное". На будущий год ряд сельхозтоваропроизводителей района также начнут эту работу.

Вновь назначенному акиму района имени Габита Мусрепова Серик Мухамедиеву необходимо сохранить набранный темп и продолжить системную работу по развитию района, - резюмировал аким области.

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