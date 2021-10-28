Построить морской вокзал предложили в Казахстане

Мангистауская область расположена на берегу моря и имеет большой потенциал для развития современного этно- и сакрального туризма.

Депутат Сената Парламента РК Нариман Турегалиев для привлечения большего количества туристов в Мангистаускую область предложил построить пассажирский морской вокзал, передает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Сената, Турегалиев рассказал, что группа депутатов посетила Мангистаускую область, где ознакомились с тем, как развивается туризм в регионе.

Мы увидели, что есть нерешенные вопросы. Мангистауская область расположена на берегу моря и имеет большой потенциал для развития современного этно- и сакрального туризма. Руководством области проводится определенная работа по развитию туризма. Но чтобы полноценно развивать его, предстоит решить еще много вопросов, и для их решения необходима финансовая поддержка, – подчеркнул сенатор.

По его словам, в наиболее посещаемых туристами местах объем дорог, требующих капитального ремонта и реконструкции, составляет 1100 км.

На автомобильных дорогах к урочищам Саура, Тамшалы, Султан-Епе, зонам Турыш, Айрыкты, Акмыш, Отпан-тау, а также до морского порта "Курык", на берегу Каспийского моря не произведены никакие работы. Кроме того, в регионе функционируют Актауский морской порт и порт "Курык", предназначенные для обеспечения перевозок сухогрузов и нефтепродуктов. Оба порта имеют большую выгоду для экономики нашей страны, – отметил парламентарий.

Однако, как он добавил, порты предназначены только для грузоперевозок, а возможности приема пассажирских судов не предусмотрены.

Для придания импульса дальнейшему развитию региона необходимо строительство пассажирского морского вокзала. Строительство пассажирского морского вокзала, несомненно, придаст новый импульс развитию не только туризма, но и в целом экономики страны. Так, в Астраханской области в России в апреле 2022 года планируется завершить строительство пятипалубного круизного лайнера "Петр Великий" вместимостью 310 человек, состоящего из 155 кают класса люкс. Судно будет совершать круизы в пассажирском направлении из порта Актау в Туркменистан, Иран, Азербайджан и Россию, – сообщил Турегалиев.

При этом попасть на круизный лайнер можно железнодорожным транспортом, однако железнодорожный вокзал Актау вместо 300 пассажиров сегодня принимает 2,5 тысячи человек в сутки. Вдобавок более 80% вагонов, курсирующих от станции Мангистау, устарели. С авиарейсами также существует ряд проблем.

В частности, до пандемии из аэропорта Актау по международным маршрутам выполнялись 34 рейса в неделю. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 241 тыс. человек, в 2019 году – 223 тыс., а в 2020 году из-за пандемии прекратился ряд внутренних и внешних рейсов на 31%. На сегодня внутренние рейсы восстановлены на 47%, а международные – только на 29% по сравнению с допандемийным периодом. При этом должна быть начата работа по постепенному восстановлению международных и внутренних рейсов. Считаем необходимым рассмотреть вопросы организации сообщения рейсов из городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент в курортные зоны России, Турции, Египта и другие районы, – заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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