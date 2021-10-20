В СКО прошел молодежный форум "Независимый Казахстан в четвертом десятилетии"

Со словами поздравления обратился Кемел Оспанов.

20 октября 2021 года в здании областной библиотеки им. С.Муканова прошел молодежный форум "Независимый Казахстан в четвертом десятилетии". Его участниками стали представители молодежных организаций, молодые предприниматели, лидеры волонтерских движений, активная молодежь.

Со словами поздравления к участникам форума обратился руководитель управления внутренней политики Кемел Оспанов.

Мы возлагаем на вас большие надежды. Знайте, что успехи каждого из вас, ваши победы и достижения станут успехом независимого Казахстана и нашей Северо-Казахстанской области, - отметил он в своем выступлении.

В формате Ted Talks ребята смогли познакомиться с увлекательными личностями, задать им свои вопросы. Среди таких личностей капитан полиции района М. Жумабаева Даурен Толеу, который принимает активное участие в волонтерской деятельности района, является одним из инициаторов создания благотворительного фонда "Счастливые глаза" в помощь Полудинскому детскому дому, участница программы "Серпин", "С дипломом в село", конкурсов "Образцовая молодая семья-2021", республиканского конкурса "Лучший педагог 2020" Айгүл Ботай, жительница Жамбылского района, прославляющая родной край и родную культуру, известная Tiktoker, имеющая 125 тысяч подписчиков Асыл Ахметова, лучшая студент СКУ им. М. Козыбаева, активист Жасыл Ел, волонтёр различных направлений Кристина Масленникова, руководитель проекта "Қамқор СКУ" Айтымова Айгуль, директор К/Х "Аманжол" Асем Макжанова.

В общенациональный проект "Марафон добрых дел" по области подключились 2500 организации. Реализовано более 200 мероприятий, приняли участие более 8 тыс. человек.

В конкурсном отборе по 7 направлениям общенационального проекта "Birgemiz" определен 21 победитель.

В номинации Лучший волонтер "Birgemiz: Bilim" отмечены Мурат Ортамышев, Герасимов Павел из района Магжана Жумабаева и Юлия Штрак из г. Петропавловск

В номинации Лучший волонтер "Birgemiz: Umit": Максим Луценко, г.Петропавловск, Даурен Толеу, район им. М.Жумабаева, Анастасия Мамро, Тайыншинский район.

В номинации Лучший волонтер "Birgemiz: Qamqor": Сергей Владимиренко, район им. Габита Мусрепова, Бексұлтан Жаслан, район Шыл Акына, Саят Ноянов, г. Петропавловск.

В номинации Лучший волонтер "Birgemiz: Taza alem": Айгүл Жүсіпқызы, Аккайынский район, Камила Искакова, г. Петропавловск, Владимир Глущенко, район Магжана Жумабаева.

В номинации Лучший волонтер "Birgemiz: Saýlyq": Альбина Уразбаева, г. Петропавловск, Асем Шайкамалова, район им. Габита Мусрепова, Арина Константинова, г. Петропавловск.

В номинации Лучший волонтер "Birgemiz: Asyl mura": Дария Сарсенбаева, Акжарский район, Асыл Ахметова, Жамбылский район, Дильназ Бекпадова, г. Петропавловск.

В номинации Лучший волонтер "Birgemiz: Sabaqtastyq": Кристина Масленникова, Кундыз Малгаждарова и Ажар Сыздыкова из г.Петропавловск.

Благодарственным письмом за активную меценатскую деятельность награждены Бегалы Рахимбаев, представитель ТОО "Петропавловский электротехнический завод", Айгүль Айтымова, руководитель проекта "Қамқор СКУ", преподаватель СКУ им М. Козыбаева, Макжанова Асем, директор К/Х "Аманжол", Жамбылский район, Құрмантаева Күмисжан, индивидуальный предприниматель из Уалихановского района.

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