На каких устройствах перестанет работать WhatsApp с 1 ноября 

Мессенджер прекратит поддержку устройств с операционными системами Android ниже версии 4.1 или iOS ниже версии 10.

С 1 ноября перестанет работать WhatsApp на тысячах устройств по всему миру, передает Zakon.kz.

По информации Metro, мессенджер прекратит поддержку устройств с операционными системами Android ниже версии 4.1 или iOS ниже версии 10.

WhatsApp перестанет функционировать на 43 моделях мобильных телефонов.

Прекращение поддержки устройства не означает, что WhatsApp перестанет принимать и отправлять сообщения. Пользователи не смогут загружать исправления и обновления, что может привести к сбоям, ошибкам и в некоторых случаях – уязвимостям безопасности.

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