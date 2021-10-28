Назван стопроцентный способ защиты от COVID-19

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Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе - Александр Гинцбург.