Суицид школьника прокомментировали в НИШ Алматы

Ранее стало известно, что ученик восьмого класса выбросился из окна 11-го этажа многоэтажного дома в Алматы.

В Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления Алматы прокомментировали суицид школьника, передает Zakon.kz.

Администрация Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы подтверждает факт несчастного случая с учеником, произошедшим во внеурочное время 27 октября. В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии. пресс-служба НИШ Алматы

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Ранее стало известно, что ученик восьмого класса выбросился из окна 11-го этажа высотного дома в Алматы. О трагедии стало известно из соцсетей.

Данный факт Управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба Департамента полиции Алматы

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