Как изменится работа в ЦОНах

Центры обслуживания населения планируют модернизировать в сервисные бутики, так называемые "connection point" – площадки самообслуживания.

Персональные данные казахстанцев будут надежно защищены, в том числе и от сотрудников ЦОНов, сообщил министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы хотим сделать так, чтобы ваши данные в ЦОНах или в других организациях, где вы сталкиваетесь с госуслугами, не были доступны для оператора ЦОНа до того момента, пока вам не придет сообщение с кодом, и вы этот код не назвали оператору. Это делается для того, чтобы защитить ваши данные, – сказал министр на форуме Digital Bridge – 2021.

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Также можно будет отозвать и согласие на использование данных.

Если вы какому-то фининституту или какой-то организации дали согласие на обработку данных пять лет назад и сейчас хотите его отозвать, у вас должна быть такая возможность. Это только возможность, мы не говорим, что будем отзывать. Мы хотим, чтобы у каждого гражданина было чувство защищенности его данных, – добавил Багдат Мусин.

По словам министра, все Центры обслуживания населения планируют модернизировать в сервисные бутики, так называемые "connection point" – площадки самообслуживания. К слову, они и сейчас работают, там консультанты помогают гражданам самостоятельно получить госуслуги через программу.

Ранее министр рассказал, как планируют обеспечить интернетом все села в Казахстане.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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