Срыв работы столичного аэропорта прокомментировал эксперт

Ежемесячный расход авиатоплива аэропорта составляет около 19 тыс. тонн авиакеросина - Жаукин.

АО "Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев" заявляет о срыве авиаперевозок в главном аэропорту страны.

Эксперт нефтегазового рынка Ерлан Жаукин в интервью Zakon.kz объяснил, чем аргументированы данные заявления и как обстоят дела с обеспечением внутреннего рынка авиаперевозок.

- Ерлан Сапаевич, что происходит на рынке авиатоплива страны? Модернизация НПЗ завершена. По заявлениям Министерства энергетики, рынок авиаперевозок полностью обеспечен топливом.

- После завершения модернизации НПЗ Казахстана отечественные нефтеперерабатывающие заводы производят около 600 тыс. тонн авиатоплива в год. Эти данные отражены как в производственных планах НПЗ, так и в официально предоставляемой информации Минэнерго. При этом потребность внутреннего рынка Казахстана, а это обеспечение полетов отечественных авиакомпаний, потребности силовых структур, заправка пассажирских рейсов зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Казахстан, составляет около 650 тыс. тонн. Хочу отметить, что казахстанские аэропорты осуществляют заправку именно пассажирских рейсов зарубежных авиакомпаний. То есть порядка 40-50 тыс. тонн потребностей казахстанского рынка обеспечивается за счет импорта. Доля импорта составляет около 7% от общего объема потребления.

Отмечу, что до модернизации НПЗ внутреннее производство авиационного топлива составляло около 400 тыс. тонн топлива в год. То есть 250 тыс. тонн авиационного топлива импортировалось с российских нефтеперерабатывающих заводов. Сегодня доля обеспечения потребностей внутреннего рынка страны авиационным топливом составляет более 90%.

- С чем связаны проблемы с обеспечением авиационным топливом главной воздушной гавани страны?

- Крупные ресурсодержатели авиационного топлива на казахстанских НПЗ обеспечивают поставки керосина для нужд отечественных авиакомпаний напрямую, без участия посреднических структур. Крупные авиакомпании практикуют самостоятельное приобретение авиатоплива для обеспечения собственных перевозочных процессов и самостоятельно осуществляют управление запасами во всех аэропортах РК.

О снижении объемов производства авиакеросина в период остановок НПЗ на плановые ремонты все заинтересованные структуры уведомляются заблаговременно. Минэнерго заранее рекомендует всем участникам рынка авиатоплива приобретать необходимые объемы топлива на рынке Казахстана и России.

По данным официальных источников, на начало октября в аэропортах страны был сформирован месячный запас топлива, обеспечивающий бесперебойность полетов казахстанских авиакомпаний.

- Так почему все-таки аэропорт столицы оказался на грани срыва авиаперевозок?

- По заявлению аэропорта, запасы топлива на сегодня имеет только АО "Air Astana", своевременно их сформировавшее.

По имеющимся сведениям, АО "Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев" за последний год существенно увеличил объемы транзитных грузоперевозок зарубежных авиакомпаний (Cargo), ранее осуществлявших транзит и дозаправку в аэропортах России.

Как привлекаются транзитники? Основная статья – это стоимость дозаправки. При более конкурентных ценах в сравнении с российскими аэропортами у аэропорта Нур-Султана существенно увеличился расход авиатоплива. Я полагаю, что нефтяная отрасль не должна нести ответственность за развитие бизнеса аэропортов, не касающегося обеспечения потребностей авиакомпаний.

По имеющимся данным, ежемесячный расход авиатоплива столичного аэропорта на сегодня составляет около 19 тыс. тонн авиакеросина в месяц. При этом объем дозаправки иностранных пассажирских рейсов составляет около 500 тонн в месяц. То есть около 18,5 тыс. тонн авиатоплива, реализуемого аэропортом, – это коммерческая заправка иностранных грузовиков по мировым ценам. Другими словами, на рынке сложилась точно такая же ситуация, как и на рынке дизельного топлива: иностранные перевозчики летят в Казахстан, чтобы заправиться подешевле.

По моему мнению, АО "Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев", расширяя структуру своего бизнеса, ставя перед собой амбициозные цели и задачи, должен иметь для этого соответствующую ресурсную базу, чего менеджмент аэропорта не смог сделать.

При этом порядка 30% потребностей аэропорта в октябре текущего года было обеспечено крупными ресурсодержателями авиационного топлива.

- Какой выход из сложившейся ситуации Вы видите? Гражданская авиация хочет развиваться, привлечение транзитов – это дополнительные налоговые поступления в бюджет страны. Как быть?

- Сегодня можно дать один утвердительный ответ – казахстанская нефтепереработка обеспечивает потребности казахстанских перевозчиков. Причем ценообразование на авиатопливо на внутреннем рынке страны более чем лояльное. Казахстанский авиакеросин существенно дешевле российского.

Несомненно, гражданская авиация, в том числе рынок транзитных авиационных грузоперевозок, должен развиваться, но участники этого рынка не должны смотреть "в рот" местным производителям. На рынке достаточно предложений авиатоплива как от мелких участников рынка, так и от российских производителей. В частности, Орский НПЗ готов осуществлять поставки авиакеросина в Казахстан. Вопрос стоит только в цене.

Кроме того, с сентября стартовали биржевые торги авиатопливом, где реализуется не менее 10% производимого в стране продукта. Если изучить итоги торгов, публикуемых в открытых источниках, то там почему-то нет данных об участии в торгах АО "Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев".

Хотелось бы отметить еще один существенный фактор. Мировой опыт показывает, что более высокую эффективность и надежность в осуществлении авиаперевозок обеспечивает непосредственное участие самих нефтяников. Яркие тому примеры – присутствие во многих крупных воздушных гаванях России и Европы таких компаний, как "Газпромнефть-аэро", "Лукойл-аэро" и др., создающих соответствующую инфраструктуру во всех крупных аэропортах.

Насколько мне известно, для подобных целей у АО "НК "КазМунайГаз" существует соответствующее подразделение ТОО "КазМунайГаз-аэро", обеспечивающее поставки авиатоплива и заправку воздушных судов силовых структур Казахстана.

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