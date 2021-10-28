Жертва вербовщиков: Я бросил работу, семью, перестал общаться с родными, помогите

10 основных признаков деструктивных религиозных течений.

Судьбы многих жертв радикальной идеологии очень схожи: разрыв с семьей, с близкими, коллегами, изматывающий внутренний конфликт, чувство одиночества, безысходность, сожаление о произошедшем, депрессия… Выйти из такого состояния тяжело, но можно. Главное, своевременно получить профессиональную помощь от специалистов, передает Zakon.kz.

Как показывает жизнь, когда человек попадает под влияние приверженцев радикальной идеологии, вербовщиков и прочих апологетов деструктивных религиозных течений, у него начинаются серьезные проблемы в отношениях с родственниками, коллегами, друзьями.

Конечно, это сказывается на его повседневной жизни, на работе, на самочувствии. Это уже не тот человек, который был прежде, у него на жизнь и окружающих его людей появляются новые взгляды, которые, зачастую, сопряжены с непониманием, упреками, конфликтами, разрывом дружеских отношений, родственных, семейных связей.

Другими словами, знакомство и общение с адептами радикальных учений чреваты не только уголовным преследованием, но и глубокими психологическими травмами. Многие из таких людей начинают на каком-то этапе задумываться и понимать, что оказались не там, где следовало бы, и хотят выбраться из этих сетей, ищут помощи.

Об истории таких людей, а также о том, как отличить псевдорелигиозные деструктивные течения и не попасть на их уловки, рассказали в своем аккаунте в instagram специалисты Управления по делам религий города Алматы.

Даулет, 31 год: "Я творческий человек, играл на домбре. Попав под влияние деструктивных течений, перестал работать. Вообще забросил свою любимую работу, поскольку вера запрещала мне заниматься музыкой. Это "харам". Начал все воспринимать в штыки. После чего возникли конфликты дома, в семье. Начал всем запрещать, все не удовлетворяло. Закончилось тем, что забросил дело своей жизни, перестал преподавать. Мне потребовалась помощь. Научился самостоятельно размышлять. Потихоньку стал переоценивать все, что случилось в моей жизни. В конце концов, перестал общаться с людьми, которые оказали деструктивное влияние на меня. Остаюсь верующим, придерживаюсь традиционного ислама (ханафитский мазхаб). Сейчас восстановился на работе, веду уроки музыки. Стал активным творческим деятелем. Вношу свой вклад в развитие детей, общества".

Серик, 26 лет: "Я оказался под влиянием одной из сект. Дошло до того, что возникли внутренние конфликты. Не лучше были и отношения с окружающими людьми. Со временем стал задумываться над происходящими событиями в моей жизни. Увидел много нестыковок. В данный момент придерживаюсь традиционного ханафитского мазхаба. Скажу прямо, жизнь изменилась в лучшую сторону. Сейчас более или менее адаптировался в обществе. Стало проще жить, читаю намаз, хожу в мечеть. Но самое главное, наладились взаимоотношения в семье".

К сожалению, подобные истории сегодня не редкость. Специалисты Управления по делам религий г. Алматы дали разъяснение, как отличить деструктивные религиозные течения и не попасть в их ряды.

10 основных признаков деструктивных религиозных течений

Первое. Последователи деструктивных религиозных организаций придерживаются идеи исключительности "своей" религии и пропагандируемых ими религиозных догматов.

Второе. Отрицают светское устройство государства, законы, органы власти, структуры управления.

Третье. Разделяют людей на истинно верующих и вероотступников, а также разжигают религиозную вражду.

Четвертое. Не принимают научные трактовки религии, в том числе отрицают "мазхабы" (религиозные школы в исламе).

Пятое. Отказываются соблюдать традиции, присущие тому или иному государству, этносу.

Шестое. Отказываются от посещения светских культурных мероприятий, просмотра развлекательного и просвещенского контента по ТВ и в Сети.

Седьмое. Ограничивают женщин в свободах, например, в выборе одежды, навязывают им религиозные устои.

Восьмое. Заключают и расторгают браки по религиозным ритуальным обычаям.

Девятое. Отказываются от выполнения гражданского долга – получения образования, службы в армии, а также некоторых медицинских услуг – переливания крови, вакцинации.

Десятое. Сохраняют специфичный внешний вид, идущий вразрез с культурными особенностями того или иного государства.

Как понять, что человек находится под влиянием деструктивных религиозных течений

- Люди, попавшие под влияние радикальной идеологии и ставшие жертвами вербовщиков, проявляют чрезмерную симпатию и приверженность лидеру новой общины и всем ее членам в сравнении с отношением к семье и самому себе.

- Полностью соглашаются с регламентацией повседневной жизни, у них все больше отсутствуют личные интересы.

- Искажают тексты религиозных писаний, обвиняют окружающих в заблуждении и отходе от "истинного пути".

- У них развивается депрессия или, наоборот, они гиперактивны.

- Они полностью меняют образ жизни, отказываются от прежних коммуникативных связей.

- Также у них меняются культурные ценности, некоторые из них перестают интересоваться литературой, кино, музыкой.

- Появляются ранее не наблюдавшиеся черты характера, которые проявляются во время эмоциональных потрясений.

- Они часто навязчиво цитируют догматы неизвестных ученых и праведников.

- Пренебрежительно относятся к гражданским обязанностям или вовсе отказываются от них по причине сформировавшихся у них новых религиозных взглядов.

- Перестают соблюдать традиции и обычаи своего народа.

- Используют новые религиозные термины, также у них появляются новые манеры и привычки.

- Меняется отношение к женщинам в сторону радикальных исламистских догматов.

- Меняют внешний вид, продиктованный новым окружением. Например, носят длинную бороду, укорачивают брюки, женщины покрываются черной паранджой.

Почему люди попадают на уловки вербовщиков и становятся их жертвами

Здесь много причин, основные из них – переломные моменты в жизни, чувство одиночества, религиозная безграмотность, активная пропагандистская работа вербовщиков, особенно в интернете, безработица, нереализованность в жизни, отсутствие духовных ценностей и критического мышления.

Что делать, если вы заметили в близком вам человеке признаки приверженности деструктивному религиозному течению

В таких случаях специалисты советуют не бросаться сразу с обвинениями на человека и не вступать с ним в эмоциональный диспут, так как это может привести к ухудшению ваших отношений и разрыву родственных связей.

Вместо этого лучше вести мирную контрпропаганду в противовес той информации, которую распространяют в деструктивных религиозных течениях, и начать говорить с близким человеком о непреходящих традиционных духовных ценностях, о необходимости толерантного сознания, сопровождая это убедительными примерами, в том числе, из личного опыта.

Также можно обратиться в Центр консультации и реабилитации при Управлении по делам религий г. Алматы, где оказывают теологическую и психологическую помощь пострадавшим от влияния деструктивных религиозных течений лицам (моб. тел.: 8 778 428 04 68, 8 778 514 47 49).

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