Массовая драка школьников в Пиджиме - комментарий АНК

Массовая драку школьников в Пиджиме прокомментировали в Ассамблеи народа Казахстана.

27 октября в поселке Пиджим Панфиловского района Алматинской области произошла массовая драка школьников, в результате которой пострадал подросток - он получил открытую черепно-мозговую травму, состояние оценивается как тяжелое, передает Zakon.kz.

Инцидент МИА "Казинформ" прокомментировала официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева.

По ее словам, 27 октября днем в местной школе села Пиджим между двумя старшеклассниками возникла ссора, которая переросла в драку между школьниками.

Вечером в селе собирались местные жители, которые выражали недовольство тем, что на территории школы произошла групповая драка, которая привела к таким последствиям (пострадал ученик. - Прим. ред.) В то же время отдельные подростки и молодые люди на эмоциях, под влиянием провокаторов, камнями разбили стекла в некоторых частных домах и автомашинах. Майя Бекбаева

Она подчеркнула, "что каких-либо конфликтов, а тем более столкновений, между сельчанами на межэтнической почве нет, не было и не будет".

Местные жители - и казахи, и уйгуры - много лет живут вместе, являются друзьями и соседями, все они искренне хотят мира и спокойствия. Майя Бекбаева

Официальный представитель АНК добавила, что на месте обеспечивают общественный порядок представители местных исполнительных и правоохранительных органов, общественный заместитель председателя АНК Закиржан Кузиев, руководитель отдела секретариата АНК и по вопросам межэтнических отношений областного управления внутренней политики Батырбеков и директор КГУ "Қоғамдық келісім". Вместе с ними работают аксакалы, жигит-беши, представители гражданского общества.

В настоящее время обстановка в селе Пиджим спокойная. Майя Бекбаева

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27 октября в Центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток. В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток.

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По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 106 ч. 2 УК РК, все участники конфликта установлены.

В Управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что общее состояние школьника 2005 г.р., поступившего в Панфиловскую межрайонную многопрофильную больницу 27 октября, оценивается как тяжелое (он получил открытую черепно-мозговую травму).

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