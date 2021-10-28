Стрельба в Караганде: прохожий вступился за таксиста

Начато досудебное расследование.

В Караганде прохожий вступился за таксиста – он несколько раз выстрелил в пьяного пассажира, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областной полиции, инцидент произошел поздно вечером 27 октября.

На вызов о нападении выехали стражи порядка. По словам таксиста, клиент вместо того, чтобы оплатить, достал нож и накинулся на него.

К таксисту на помощь подбежал прохожий. Мужчины попытались вытащить из авто злоумышленника, который бросился на них с ножом. В ответ прохожий произвел в него несколько выстрелов из неустановленного травматического оружия, – уточнили в ДП.

Позднее 55-летний дебошир был задержан.

Ему оказана медицинская помощь без госпитализации. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время устанавливается личность стрелявшего, – добавили в ведомстве.

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