Как повысится благосостояние казахстанцев – нацпроект

Для реализации национального проекта потребуется 15,9 трлн тенге.

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", сообщает Zakon.kz.

План разработан на 2021-2025 годы.

Реализация проекта планируется в 5 направлениях:

Индустриально-инновационное развитие:- технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности;- увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности. Развитие нефтегазохимического комплекса – создание нефтегазохимического кластера. Развитие геологической отрасли – повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки. Развитие энергетической отрасли – модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики. Продвижение несырьевого экспорта – увеличение несырьевого экспорта в два раза до 41 млрд долларов США.

Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта:

Рост реальных денежных доходов населения на 27,1% от уровня 2019 года в ценах 2019 года;

рост средней заработной платы работников обрабатывающей промышленности на 31,5% к уровню 2020 года;

рост средней заработной платы работников электроэнергетической отрасли на 50% к 2020 году;

рост средней заработной платы работников нефтегазохимической отрасли на 25% к уровню 2020 года;

охват социально уязвимых бытовых потребителей компенсацией разницы повышения тарифов на электрическую энергию составит 40%.

Ожидаемый экономический эффект:

Создание рабочих мест – 127,8 тысячи, в том числе: постоянные – 102,8 тысячи, временные – 25 тысяч;

рост производительности труда на 20,6% к уровню 2019 года;

объем частных инвестиций составит 15,5 трлн тенге;

увеличение экспорта несырьевых товаров и услуг до 41 млрд долларов, в том числе несырьевых товаров – 29,5 млрд долларов, услуг – 11,5 млрд долларов;

рост экспорта нефтегазохимической продукции до 1,3 млрд долларов;

увеличение объемов производства экспортно-ориентированной продукции в обрабатывающей промышленности до 9,1 млрд долларов;

увеличение налоговых поступлений (за счет запуска новых проектов в обрабатывающей промышленности) до 417,3 млрд тенге;

ВДС обрабатывающей промышленности составит 15 трлн тенге;

сокращение энергопередающих организаций на 30% от уровня 2017 года.

Как отмечается, для реализации национального проекта потребуется 15,9 трлн тенге (в том числе из республиканского бюджета – 0,4 трлн тенге, внебюджетные средства – 15,5 трлн тенге).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

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