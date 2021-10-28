Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис

Приложение zakon.kz
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Чтобы добавить ссылку в свои сторис, нужно использовать наклейку "Ссылка", которая находится на панели стикеров.
Теперь в Instagram все пользователи могут добавлять в сторис гиперссылки, передает Zakon.kz.
Ранее такая возможность была только у пользователей с большим количеством подписчиков (более 10 тыс.) или у верифицированных участников сообщества.
Чтобы добавить ссылку в свои сторис, нужно использовать наклейку "Ссылка", которая находится на панели стикеров.
Также в разработке предварительный показ прикрепленных ссылок.
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