Можно ли будет досрочно снять пенсионные накопления в 2022 году

Казахстанцы уже использовали 1,97 трлн тенге из ЕНПФ.

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, можно ли будет досрочно воспользоваться пенсионными накоплениями в 2022 году, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2022 году не предвидится никаких изменений. Чтобы разработать механизм, были внесены изменения в Закон РК "О пенсионном обеспечении". Сейчас все находится в том же варианте. Если будут планироваться какие-то изменения, то вы узнаете об этом как минимум за шесть-семь месяцев. Поэтому в 2022 году спокойно можно будет ими воспользоваться, – ответила Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, пока программа бессрочная. Была организована рабочая группа, где обсуждаются вопросы пенсионного обеспечения и лимитов по снятию.

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Отметим, с 1 января 2021 года казахстанцы начали использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий, лечения и для передачи в управление финорганизациям.На 20 октября уже исполнено 523 943 заявления на общую сумму в 1,97 трлн тенге.

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Так, на улучшение жилищных условий казахстанцы сняли 1,92 трлн тенге, для оплаты лечения – 49,1 млрд тенге. Кроме того, исполнено 2 912 заявлений казахстанцев о передаче накоплений управляющим инвестиционным портфелем на общую сумму 5,44 млрд тенге.

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С 1 мая список получателей пенсионных накоплений расширился. Казахстанцам разрешили досрочно снимать добровольные пенсионные накопления.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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