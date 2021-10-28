Изменились правила приема в гражданство Казахстана

Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства Республики Казахстан принимается Президентом Казахстана.

Приказом министра внутренних дел РК от 18 октября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном порядке, выхода из гражданства, и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, прием ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве, в том числе в упрощенном порядке осуществляется органами внутренних дел Казахстана по месту постоянного жительства заявителя.

Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства Республики Казахстан принимается Президентом Казахстана.

Жалобы на решения по вопросам о принадлежности к гражданству и утраты гражданства также подаются на имя Президента страны.

При этом решение по вопросам гражданства может быть пересмотрено Президентом РК.

Необоснованный отказ в приеме заявления по вопросам гражданства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие неправомочные действия должностных лиц, нарушающие порядок рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по вопросам гражданства, могут быть обжалованы в установленном законом порядке вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу в административном (досудебном) порядке, - говорится в документе.

Рассмотрение жалобы в административном порядке производится вышестоящим административным органом (должностным лицом).

Жалоба подается в административный орган, чей административный акт или административное действие (бездействие) обжалуются.

Административный орган (должностное лицо), чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом указывается, что он вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющего требованиям, указанным в жалобе.

Как отмечается, поступившие в органы внутренних дел РК материалы по вопросам гражданства проверяются на причину изменения гражданства и полноту анкетных сведений, правильность написания фамилии, имени и отчества заявителя и членов его семьи.

При представлении заявителем неполного пакета документов в соответствии с настоящими правилами или полноты анкетных сведений, должностное лицо в течении трех рабочих дней, направляет заявителю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов.

Если в течении трех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель не предоставил полный пакет документов или не устранил недостатки в представленных документах, то он получит уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства.

Указывается, что заявление считается принятым к исполнению со дня подачи всех необходимых документов, в анкетах-заявлениях по приему и выходу из гражданства РК проставляется соответствующая запись, которая заверяется подписью сотрудника, принявшего материал к рассмотрению.

Лицам, подавшим ходатайство о приобретении гражданства Республики Казахстан либо о выходе из гражданства, по их требованию выдается справка о приеме документов. Справка выдается департаментом полиции только после ввода сведений о лице, ходатайствующем по вопросам оформления гражданства в Единую информационную систему «Беркут» и получения результатов, - говорится в правилах.

При выдаче справок от требуются оригиналы документов, удостоверяющих личность и осуществляется сверка с копиями, приобщенными в материалах дела.

Также говорится, что рассмотрение заявлений по вопросам приема в гражданство РК и выхода из него осуществляется в течение шести месяцев со дня подачи документов, в упрощенном порядке - в течение трех месяцев.

При этом на человека, подавшего документы о приеме в гражданство РК или выходе из гражданства органы внутренних дел запрашивают сведения о наличии либо отсутствии судимости, привлечении к административной ответственности в подразделении правовой статистики и специальных учетов органов прокуратуры посредством Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов РК ( СИОПСО), проверяют по всем учетам органов внутренних дел и вводят сведения в ЕИС "Беркут".

Затем по каналам ЕИС "Беркут" направляет материалы на согласование в органы национальной безопасности РК.

При отклонении ходатайства органом внутренних дел РК предоставившим материалы о приеме в гражданство или выходе из него не позднее, чем за три рабочих дня до принятия административного акта заявителю направляется уведомление о проведении заслушивания для выражения позиции к предварительному решению по административному делу. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания принимается решение о дальнейшем рассмотрении ходатайства, при наличии основании для отказа в приеме, в выходе из гражданства заявителю направляется справка об отказе с указанием мотива. Второй экземпляр справки приобщается к личному делу заявителя.

К ходатайству о приеме в гражданство РК прилагаются следующие документы:

анкета-заявление; автобиография; четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см; обязательство о соблюдении условий (гражданин и государство); копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству другого государства, удостоверение лица без гражданства, свидетельство о рождении ребенка; справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства (кроме лиц, указанных в части втором подпункта 1) пункта 15 настоящих Правил, письменно обратившихся в органы внутренних дел с ходатайством о приеме в гражданство РК и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающего решение по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства. Копия заявления об отказе от прежнего гражданства приобщаются к материалам о приеме в гражданство); документ об уплате государственной пошлины или освобождение от ее уплаты.

Помимо перечисленных документов представляют:

лица, отвечающие требованиям перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство РК - ходатайство профильного государственного органа;

лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство РК в момент подачи заявления состоящее в браке с гражданином РК, представляет нотариально удостоверенную копию свидетельства о заключении брака.

граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в РК и имеющие одного из близких родственников - граждан Казахстана представляют документы, удостоверяющие степень родства с ними (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и др.).

Как отмечается, документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык.

Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус.

Кроме того, в правила добавлен новый пункт о том, что для регистрации утраты гражданства человек, постоянно проживающий на территории РК, и принявшее гражданство другого государства, в течение 30 календарных дней подает в органы внутренних дел следующие документы:

заявление о регистрации утраты гражданства РК в произвольной форме; паспорт или удостоверение личности гражданина РК (оригинал); в случае утери паспорта и (или) удостоверение личности Республики Казахстан лицо дает письменное объяснение. копия паспорта гражданина иностранного государства или документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

Должностное лицо составляет протокол об изъятии документов, удостоверяющих личность.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.

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