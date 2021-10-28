Изменились правила приема в гражданство Казахстана

Приложение zakon.kz
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Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства Республики Казахстан принимается Президентом Казахстана.
Приказом министра внутренних дел РК от 18 октября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном порядке, выхода из гражданства, и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Так, прием ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве, в том числе в упрощенном порядке осуществляется органами внутренних дел Казахстана по месту постоянного жительства заявителя.
Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства Республики Казахстан принимается Президентом Казахстана.
Жалобы на решения по вопросам о принадлежности к гражданству и утраты гражданства также подаются на имя Президента страны.
При этом решение по вопросам гражданства может быть пересмотрено Президентом РК.
Необоснованный отказ в приеме заявления по вопросам гражданства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие неправомочные действия должностных лиц, нарушающие порядок рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по вопросам гражданства, могут быть обжалованы в установленном законом порядке вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу в административном (досудебном) порядке, - говорится в документе.
Рассмотрение жалобы в административном порядке производится вышестоящим административным органом (должностным лицом).
Жалоба подается в административный орган, чей административный акт или административное действие (бездействие) обжалуются.
Административный орган (должностное лицо), чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.
При этом указывается, что он вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющего требованиям, указанным в жалобе.
Как отмечается, поступившие в органы внутренних дел РК материалы по вопросам гражданства проверяются на причину изменения гражданства и полноту анкетных сведений, правильность написания фамилии, имени и отчества заявителя и членов его семьи.
При представлении заявителем неполного пакета документов в соответствии с настоящими правилами или полноты анкетных сведений, должностное лицо в течении трех рабочих дней, направляет заявителю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов.
Если в течении трех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель не предоставил полный пакет документов или не устранил недостатки в представленных документах, то он получит уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства.
Указывается, что заявление считается принятым к исполнению со дня подачи всех необходимых документов, в анкетах-заявлениях по приему и выходу из гражданства РК проставляется соответствующая запись, которая заверяется подписью сотрудника, принявшего материал к рассмотрению.
Лицам, подавшим ходатайство о приобретении гражданства Республики Казахстан либо о выходе из гражданства, по их требованию выдается справка о приеме документов. Справка выдается департаментом полиции только после ввода сведений о лице, ходатайствующем по вопросам оформления гражданства в Единую информационную систему «Беркут» и получения результатов, - говорится в правилах.
При выдаче справок от требуются оригиналы документов, удостоверяющих личность и осуществляется сверка с копиями, приобщенными в материалах дела.
Также говорится, что рассмотрение заявлений по вопросам приема в гражданство РК и выхода из него осуществляется в течение шести месяцев со дня подачи документов, в упрощенном порядке - в течение трех месяцев.
При этом на человека, подавшего документы о приеме в гражданство РК или выходе из гражданства органы внутренних дел запрашивают сведения о наличии либо отсутствии судимости, привлечении к административной ответственности в подразделении правовой статистики и специальных учетов органов прокуратуры посредством Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов РК ( СИОПСО), проверяют по всем учетам органов внутренних дел и вводят сведения в ЕИС "Беркут".
Затем по каналам ЕИС "Беркут" направляет материалы на согласование в органы национальной безопасности РК.
При отклонении ходатайства органом внутренних дел РК предоставившим материалы о приеме в гражданство или выходе из него не позднее, чем за три рабочих дня до принятия административного акта заявителю направляется уведомление о проведении заслушивания для выражения позиции к предварительному решению по административному делу. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.
По результатам заслушивания принимается решение о дальнейшем рассмотрении ходатайства, при наличии основании для отказа в приеме, в выходе из гражданства заявителю направляется справка об отказе с указанием мотива. Второй экземпляр справки приобщается к личному делу заявителя.
К ходатайству о приеме в гражданство РК прилагаются следующие документы:
Помимо перечисленных документов представляют:
Как отмечается, документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык.
Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус.
Кроме того, в правила добавлен новый пункт о том, что для регистрации утраты гражданства человек, постоянно проживающий на территории РК, и принявшее гражданство другого государства, в течение 30 календарных дней подает в органы внутренних дел следующие документы:
Должностное лицо составляет протокол об изъятии документов, удостоверяющих личность.
Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.
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