Ученые предсказали будущее реки Урал

Ученые ожидают окончание маловодья к 2022 году.

Ученые-гидрологи смоделировали сценарии будущего реки Урал до 2050 года, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что наблюдение за уровнем воды в Урале ведется с 1921 года.

В 1938 году жители Уральска, глядя на реку, пугались так же, как и сейчас – тогда был отмечен наименьший за 100 лет наблюдения сток воды – 13,6 куб. м/сек.

Тогда у Урала был естественный режим стока – нигде по всему ее течению не было еще плотин.

Сейчас ученые говорят о затяжном периоде маловодья и устойчивой тенденции к снижению стока Урала в последние 20 лет.

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Директор научно-исследовательского центра РГП "Казгидромет" Нурлан Абаев отметил, что изменения климата существенно влияют на гидрологический режим реки.

По данным издания "Уральская неделя", ученые научно-исследовательского центра РГП "Казгидромет" смоделировали будущее реки до 2050 года на основе двух сценариев изменения климата.

В обоих сценариях жизнь Урала зависит от того, как будут расти в атмосфере планеты концентрация парниковых газов и температура воздуха.

По первому сценарию изменение климата происходит в умеренном темпе, в этом случае средний сток Урала уменьшится на 3,4%.

По второму – наихудшему, концентрация парниковых газов растет критически. При таком сценарии сток Урала сократится на 24,7%. Это катастрофа для населения, живущего по его берегам.

Какой же сценарий более вероятный?

Нурлан Абаев указывает на первый сценарий – умеренное изменение климата, как на наиболее вероятный.

Окончание маловодья они ожидают к 2022 году, и уже следующий год, согласно прогнозу научно-исследовательского центра, должен стать началом периода, когда Урал будет приносить больше воды.

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Возможное изменение стока реки на перспективу до 2050 года рассчитала и другая группа ученых-исследователей под руководством кандидата географических наук Н. Ивкиной.

Вывод этой группы исследователей относительного будущего Урала тревожнее – изменения регионального климата вызовут уменьшение естественного стока Урала в среднем на 7,24–10,8%.

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