Нацпроект "Здоровая нация" утвержден в Казахстане

На реализацию проекта планируется выделить 3,6 трлн тенге.

Постановлением правительства Казахстана от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина. Рассчитан он до 2025 года.

Документ предусматривает четыре направления реализации:

Доступная и качественная медицинская помощь; Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования; Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства; Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта.

Ожидаемый социальный эффект:

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3% в 2020 году до 80% в 2025 году.

На реализацию проекта планируется выделить 3,6 трлн тенге.

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