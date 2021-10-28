Нацпроект "Здоровая нация" утвержден в Казахстане

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На реализацию проекта планируется выделить 3,6 трлн тенге.
Постановлением правительства Казахстана от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина. Рассчитан он до 2025 года.
Документ предусматривает четыре направления реализации:
Ожидаемый социальный эффект:
На реализацию проекта планируется выделить 3,6 трлн тенге.
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