Сбил и уехал с места ДТП в Талгаре – задержанным оказался экс-полицейский

В соцсетях писали, что смертельный наезд был совершен полицейским.

25 октября в Талгаре произошло ДТП – водитель насмерть сбил 18-летнего пешехода, который шел по кромке асфальта, и уехал с места, передает Zakon.kz.

В соцсетях писали, что смертельный наезд был совершен полицейским.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в областной департамент полиции.

На момент совершения ДТП подозреваемый не являлся сотрудником полиции, так как ранее он написал рапорт об увольнении по собственному желанию. пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве на вопрос, когда экс-полицейский уволился, ответили: "Пару дней (назад. – Прим. ред.) до инцидента".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП. Подозреваемый водворен в ИВС. пресс-служба ДП Алматинской области

В соцсетях появилось видео, на котором предполагаемый виновник смертельного наезда в одном из заведений распивал алкогольные напитки, а затем вышел к машине, возле которой упал, так как еле стоял на ногах.

Совершивший смертельный наезд на пешехода еле стоял на ногах. Почему на втором видео его одежда светлая? Некоторые камеры в ночное время показывают темную одежду светлой, – говорится в описании под роликом, опубликованным в Instagram-паблике.

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ДТП произошло 25 октября около 20:30 в Талгаре. 26-летний водитель, двигаясь в западном направлении по ул. Менделеева, допустил наезд на 18-летнего пешехода, который шел по кромке асфальта, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района по ст. 345 ч. 3 и ст. 347 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП".

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