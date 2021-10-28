Аферист обманул алматинцев на 30 млн тенге

Установлена причастность мужчины к еще нескольким аналогичным эпизодам.

На 30 млн тенге обманул аферист жителей Алматы, предлагая помощь в покупке автомобилей и квартир, передает Zakon.kz.

В отношении 39-летнего гражданина П. полицией Алмалинского района расследуется уголовное дело по ст. 190 ч. 3 УК РК.

Материальный ущерб от мошеннических действий мужчины составил около 30 млн тенге.

Один из обманутых жителей города Алматы рассказал, как аферисту удалось обмануть его.

С гражданином П. он познакомился в интернете. Новый знакомый предложил помочь приобрести автомобиль из ОАЭ или Европы по цене ниже рыночной. После того, как подозреваемому были переданы денежные средства в размере 30 тыс. долларов, он перестал выходить на связь, – цитирует заявление пострадавшего начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Подозреваемый задержан. Установлена его причастность к еще нескольким аналогичным эпизодам.

Кроме того, злоумышленник присваивал деньги местных жителей под предлогом предоставления возможности приобрести залоговые квартиры. В этом случае он представлялся членом ликвидационной комиссии одного из банков второго уровня.

В другом эпизоде гражданин П. обещал посодействовать в прекращении уголовного дела. На период досудебного расследования в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – заключил Есен Искаков.

Граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного человека, просят обратиться по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763; 8-775-719-2727

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!