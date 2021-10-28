В Нур-Султане и Алматы ожидается снег 

Прогноз погоды в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте на 29-31 октября.

Синоптики представили прогноз погоды в столице, Алматы и Шымкенте на 29-31 октября, передает Zakon.kz.

Нур-Султан

29 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/м, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +5...+7°C.30 октября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +2...+4°C.31 октября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°C.

Алматы

29 октября – переменная облачность, днем дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днем +10...+12°C.30 октября – переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +13...+15°C.31 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +13...+15°C.

Шымкент

29 октября – переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +8...+10°C.30 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0... +2°C, днем +13...+15°C.31 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +13...+15°C.

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