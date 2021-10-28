Школьники устроили поножовщину в Алматы

Двое школьников получили ножевые ранения в Алматы.

В соцсетях появилась информация, что в Алматы двое школьников получили ножевые ранения, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в городском департаменте полиции.

Данный факт зарегистрирован отделом полиции при УП Алатауского района в едином реестре досудебного расследования по ст. 106 УК РК. Установлено, что конфликт произошел между подростками, в результате двое из них были ранены ножом. Подозреваемый установлен и задержан. Назначены экспертизы. Расследование продолжается. пресс-служба ДП Алматы

В свою очередь в управлении образования города уточнили, что инцидент произошел между учащимися 9 классов общеобразовательной школы №181 и учащимся специализированного лицея №178.

По данному факту создана комиссия и проводится служебное расследование. В результате инцидента, произошедшего во внеурочное вечернее время, двое учащихся получили ножевые ранения от третьего участника конфликта и были доставлены в детскую городскую больницу №2, где их прооперировали. В настоящее время состояние учащихся удовлетворительное. пресс-служба Управления образования Алматы

В ведомстве также сообщили, что в организациях образования усилена разъяснительная работа среди учащихся, учителей и родителей.

По итогам служебного расследования будут приняты меры реагирования. пресс-служба Управления образования Алматы

В городском управлении общественного здоровья сообщили, что двое несовершеннолетних в возрасте 15 лет были доставлены с ножевыми ранениями в Детскую городскую клиническую больницу №2 27 октября.

Со слов близких родственников, травму получили во время драки со сверстниками. У одного пострадавшего колото-резаная рана переднебоковой брюшной стенки, проникающее ранение брюшной полости, внутрибрюшинное кровотечение, травматический шок. Состояние пациента тяжелое, нестабильное. У второго пострадавшего колото-резаная рана переднебоковой брюшной стенки слева. Состояние стабильное, переведен в профильное отделение. пресс-служба УОЗ Алматы

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