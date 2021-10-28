Актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией

ПЦР-тест на COVID-19 пока не готов.

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Борис Щербаков второй раз за полгода госпитализирован с пневмонией в московскую больницу, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает telegram-канал Mash.

В августе 2021 года Щербаков уже попадал в медучреждение с двусторонним воспалением легких. Тест на коронавирус тогда показал отрицательный результат.

Щербаков опять госпитализирован с пневмонией средней тяжести и небольшим поражением легких (степень КТ1). ПЦР-тест артиста на COVID-19 пока не готов, – указывается в информации.

Кроме того, отмечается, что ситуацию со здоровьем могут усложнить проблемы с сердцем артиста, а также сопутствующие заболевания.

На счету актера почти 200 ролей в художественных фильмах, в том числе в "Солдатах" и "Легенде № 17". Щербаков также вел такие программы, как "Доброе утро", "Последний день" и "Наше кино. История большой любви".

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