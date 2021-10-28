В автобусе женщину избили зонтом в Алматинской области 

Орудие преступления изъято.

В Алматинской области за замечание женщину избили зонтом в автобусе, передает Zakon.kz.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 1 УК РК.

Нападавшую задержали в течение суток. Она призналась в содеянном.

По ее словам, в маршрутном автобусе, в ответ на справедливое замечание, она избила зонтом женщину, причинив телесные повреждения.

Орудие преступления изъято.

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