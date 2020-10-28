"Магия Момента" - Coca-Cola запустила 3D-рекламу в Казахстане

Всего по Казахстану для наружной рекламы задействовано около 300 поверхностей.

Coca-Cola запустила 3D наружную анимационную рекламу в рамках новой философии бренда под названием "Real Magic" или "Магия Момента"/"Нағыз ғажайып".

Трехмерная реклама с компьютерной графикой стала первой в Казахстане, увидеть ее можно в Алматы на пересечении проспектов Сатпаева и Назарбаева. Также в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Павлодаре размещены билборды с новой технологией подсветки.

Всего по Казахстану для наружной рекламы задействовано около 300 поверхностей.

Разработкой идеи и установкой рекламной конструкции занимались компания-подрядчик CITIX совместно с рекламным агентством Universal McCann Kazakhstan. CITIX разработал идею специально для Coca-Cola Real Magic, базируясь на статичных вижуалах кампании.

Жители Алматы могут увидеть 3D-рекламу бренда с 19 октября по 21 ноября.

По прогнозу Universal McCann, число контактов с анимационной рекламой в день может достичь около 600.000. Однако это не уникальные просмотры, поскольку, один человек может видеть рекламу несколько раз в день.

Напомним, что "Магия момента" коснулась и культового логотипа Coca-Cola. Так, созданием и установкой нового "обнимающего" логотипа занимались рекламное агентство UM и компания Big Red Button.

Анимационная реклама, в основном, практикуется на Западе, а в Казахстане, включая Центральную Азию и Кавказ, опыт Coca-Cola – первый, - отметили в компании.

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