Производство авиатоплива в октябре выполняется в полном объеме – КМГ

На сегодняшний день на трех отечественных НПЗ имеются в наличии запасы авиатоплива в объеме 6,9 тыс. тонн.

В октябре текущего года отечественные нефтеперерабатывающие заводы в полном объеме выполняют план производства авиатоплива.

Так, согласно утвержденному Министерством энергетики Республики Казахстан плану, объем производства авиатоплива на октябрь 2021 года составлял 35 тыс. тонн.

По состоянию на 28 октября, на Шымкентском и Атырауском НПЗ произведено 36,2 тыс. тонны. С учетом поручения Министерства энергетики РК до конца текущего месяца отечественными НПЗ будет произведено дополнительно 2 тыс. тонн авиатоплива. Таким образом, суммарная выработка авиатоплива в октябре составит 38,2 тыс. тонн.

Всего в текущем месяце с Атырауского, Шымкентского и Павлодарского заводов было отгружено 42,4 тыс. тонн (с учетом ранее произведенных объемов).

На сегодняшний день на трех отечественных НПЗ имеются в наличии запасы авиатоплива в объеме 6,9 тыс. тонн.

Полагаем, вопрос своевременного формирования запасов авиатоплива в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного режима авиасообщений находится в компетенции аэропортов и авиакомпаний, – заявили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".

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