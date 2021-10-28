Алматинец спас женщину из горящего дома – два человека погибли

По словам соседей, "в доме накануне и вообще часто" употребляли спиртные напитки.

Трагедия произошла 28 октября 2021 года в садоводческом обществе "Молодой садовод" мкр. Кенсай-2 в Медеуском районе, передает Zakon.kz.

В 10:48 огнеборцы выехали на место.

Несмотря на крутые подъемы горной местности и узкие проезды, пожарные оперативно поднялись наверх в дачный массив, где обнаружили охваченные открытым пламенем двухярусный дачный дом и надворные постройки на общей площади 40 кв. м. Незамедлительно были введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды от пожарных автоцистерн. В кратчайшие сроки была снята угроза распространения огня на соседние постройки. пресс-служба ДЧС города Алматы

За 12 минут пожар был локализован, в 11:40 – ликвидирован. В ликвидации пожара задействовано более 20 человек личного состава, пять единиц техники.

В ГКБ №4 была доставлена жительница дома 62 лет, которую спас сосед – Бахытжан Кагазбеков. Он увидел дым, бросился внутрь дома и успел вытащить женщину. Сам при этом получил ожоги, но от госпитализации отказался.

В ходе тушения пожара обнаружены тела гр. К. 1974 г.р. (47 лет) (хозяйка), гр. Б .1970 г.р. (51 год). пресс-служба ДЧС города Алматы

По словам соседей, "в доме накануне и вообще часто" употребляли спиртные напитки.

В ДЧС готовят представление к награждению гражданина Кагазбекова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!