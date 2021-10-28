Недосып влияет на походку – ученые

Исследователи из Бразилии и США провели эксперимент с участием 30 студентов.

Человека, который регулярно недосыпает, можно узнать по походке, сообщает Zakon.kz.

Чтобы доказать это, исследователи из Бразилии и США провели эксперимент с участием 30 студентов, говорится в статье Nature.

В течение 14 дней они наблюдали за особенностями их походки – как она меняется в зависимости от количества часов сна. В среднем каждый студент спал по шесть часов в сутки, но некоторые из них компенсировали недостаток отдыха на выходных. Накануне 14-го дня одна группа студентов провела ночь без сна в лаборатории – без доступа к кофеину и другим стимуляторам. После этого все участники выполнили тест.

Результат эксперимента подтвердил, что максимально путались в задании люди, испытывающие недостаток сна.

Участники эксперимента показывали разные результаты в зависимости от степени недосыпа. Те из них, что не ложились ночью вовсе, постоянно сбивались с шага и хуже реагировали на акустические подсказки.

Своим экспериментом ученые хотели подтвердить предположение о том, что полностью здоровые люди могут корректировать походку в зависимости от зрительных раздражителей, что предполагает воздействие сознания.

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