В Уральске оштрафовали женщину, пытавшуюся выпрыгнуть с шестого этажа

Совершившая попытку суицида дама проживала в Казахстане без регистрации.

Как выяснилось, совершившая попытку суицида дама проживала в Казахстане без регистрации, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 октября.

35-летняя женщина пыталась спрыгнуть с балкона шестого этажа. После ссоры с сожителем она хотела напугать его, и упершись в перила балкона, потеряла равновесие. Сожитель успел схватить ее за руки, вытащил за считанные секунды до падения. С женщиной проведена беседа. В настоящее время конфликт между сожителями исчерпан, – цитирует пресс-службу Департамента полиции ЗКО портал "Мой город".

Как установили полицейские, семья проживала на съемной квартире без регистрации. В отношении арендодателя и квартирантов составлен административный протокол по ст. 493 КоАП РК "Допущение собственником жилища регистрации фактически не проживающих физических лиц" и 492 КоАП РК "Проживание в Республике Казахстан без регистрации".

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