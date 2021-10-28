Гражданина Украины выдворили из Казахстана

Решение суда исполнили сотрудники миграционной службы.

Решение о выдворении 35-летнего украинца из страны принял суд Лисаковска, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Костанайской области, мужчина систематически нарушал законодательство в сфере семейно-бытовых отношений, отравляя жизнь экс-супруге. 38-летняя местная жительница не раз обращалась в правоохранительные органы с целью защититься от нападок со стороны бывшего мужа, в результате чего ее обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов и арестов.

15 октября суд Лисаковска удовлетворил заявление стражей порядка о выдворении гражданина Украины за пределы нашей страны. Решение суда исполнили сотрудники миграционной и местной полицейской службы, сопроводив нарушителя до аэропорта Алматы и проконтролировав его вылет. Отметим, что дорога в Казахстан ему закрыта на пять лет.

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