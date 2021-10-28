Роналду станет отцом в пятый раз

Его подруга находится на 12-й неделе беременности.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес ждут ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hola, Родригес находится на 12-й неделе беременности. 36-летний португалец станет отцом в пятый раз. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Криштиану Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед" 27 августа 2021 года, перейдя из туринского "Ювентуса". Роналду уже выступал за "красных дьяволов" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. За "Ювентус" нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".

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