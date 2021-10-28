Еще один казахстанский боксер покидает ринг Белграда

Нурлан Сапарбай, выступавший в весовой категории свыше 92 килограммов, проиграл испанскому боксеру Аюбу Гадфа Дрисси.

Сборная Казахстана по боксу лишилась своего тяжеловеса на мировом первенстве, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Сапарбай, выступавший в весовой категории свыше 92 килограммов, проиграл испанскому боксеру Аюбу Гадфа Дрисси. Тем самым, вслед за Беком Нурмаганбетом, он стал вторым казахстанцем, который не поборется за медали Чемпионата мира.

28 октября в вечерней сессии выйдут еще два представителя казахстанского бокса:

До 57 кг. Серик Темиржанов – Рейто Цуцуми (Япония) – 22:45

До 67 кг. Абылайхан Жусупов – Кристиан Паласио (Венесуэла) – 00:00

Куандык Шынасилов

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