Жителя ЗКО приговорили к уборке за оскорбление полицейского

Общественные работы – наказание, не связанное с изоляцией от общества.

За оскорбление полицейского наказан мужчина в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

По приговору Чингирлауского районного суда ЗКО осужденному за совершение преступления, предусмотренного ст. 378 УК РК "Оскорбление представителя власти" было назначено наказание в виде 80 часов общественных работ.

Общественные работы – наказание, не связанное с изоляцией от общества. В настоящее время осужденный А. занят уборкой территории в селе Чингирлау. пресс-служба МВД РК

Это уже второй случай в течение года, когда за оскорбление представителей власти назначено наказание в виде привлечения к общественным работам.

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