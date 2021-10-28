Назарбаев встретился с Наследным принцем Абу-Даби

Первый Президент Казахстана вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность".

Елбасы встретился с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев и Наследный принц Абу-Даби дали высокую оценку динамичному развитию традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает сайт Елбасы.

В данном контексте были отмечены итоги визита премьер-министра Казахстана А. Мамина в город Абу-Даби, в результате которого был подписан межправительственный документ об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана общим объемом инвестиций более 6 млрд долларов.

Елбасы сердечно поздравил народ Объединенных Арабских Эмиратов с "Золотым юбилеем" по случаю 50-летия образования страны, особо подчеркнув высокие результаты в различных отраслях, достигнутые за столь короткий исторический период.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность", которая была присуждена Наследному принцу Абу-Даби за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития.

В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Елбасы и членов Комитета по присуждению Назарбаевской премии за столь высокую оценку его деятельности.

Отметив большую роль и заслуги Нурсултана Назарбаева в деле становления и укрепления отношений между Казахстаном и ОАЭ, Наследный принц Абу-Даби выразил уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами.

Кроме того, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Справка:

Назарбаевская премия "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" была учреждена Первым Президентом РК – Елбасы в 2016 году. Она присуждается за выдающийся вклад в нераспространение ядерного оружия, прекращение ядерных испытаний, использование ядерной энергии в мирных целях, а также за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами, равенства и обеспечение равной безопасности в межгосударственных отношениях. Лауреатами премии с момента ее учреждения стали король Иордании Абдалла II, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

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