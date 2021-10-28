Суд отменил оправдательный приговор об убийстве Томирис Байсафы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Дело отправят на новое рассмотрение.
Московский городской суд отменил оправдательный приговор Муртазали Меджидову – сыну бывшего вице-премьера Дагестана, которого подозревали в убийстве Томирис Байсафы в апреле 2018 года, сообщает Zakon.kz.
В июне коллегия присяжных в Никулинском районном суде признала Меджидова невиновным. Дело отправят на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамиль Яндарбаев.
До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей. В день решения суда его отпустили на свободу. Пока вопрос о повторном избрании меры пресечения не решался, подчеркнул адвокат.
По словам Жанны Ахметовой, матери погибшей, до инцидента ее дочь два года встречалась с Меджидовым. Согласно показаниям свидетелей, перед падением Байсафа и Меджидов ссорились в аудитории на четвертом этаже МГИМО.
Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах. Девушка получила множественные переломы, потеряла много крови и в итоге скончалась 3 мая. Следствие склонялось к версии о суициде, родители выразили несогласие.
В октябре 2020 года Жанна Ахметова встретилась с Касым-Жомартом Токаевым. Дело о смерти Томирис глава государства взял на контроль.
В июне 2021 года коллегия присяжных большинством голосов оправдала Меджидова. Его освободили в зале суда.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!