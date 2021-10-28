Откуда взяли эту юбку? – в школе опровергли слухи о суициде подростка

В учебном заведении опровергают все слухи, что разошлись по Сети.

О смерти подростка в Алматы ходит много слухов. Восьмиклассник покончил с собой, а его мама отказалась от комментариев, сообщает Zakon.kz.

Родители других учеников рассказывают, что суицид мальчик совершил после школьного бала и что, якобы, на нем была юбка, передает КТК.

В учебном заведении опровергают все слухи, что разошлись по Сети. По рассказам родителей других учеников, после этого мальчика отвели к психологу.

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Полицейские расследуют дело по статье "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Представитель пресс-службы Назарбаев Интеллектуальной школы также опровергла историю про юбку.

Откуда вообще взяли эту юбку? Везде эту юбку мусолят. Что за разговоры? …Его не могли повести к психологу. У нас нет такого, чтобы взять ребенка и за руку повести к психологу, я еще раз говорю. представитель пресс-службы Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления в городе Алматы Жанар Адамбаева

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