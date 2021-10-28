Жители села в Туркестанской области 5 лет живут без воды и электричества

Чиновнику, приехавшему на встречу с населением, пришлось непросто. Местная жительница набросилась на него, призывая попробовать воду.

Пять лет живут в селе Айтеке би Туркестанской области без благ цивилизации. Местные уверены: власти просто забыли об их существовании, сообщает Zakon.kz.

Когда-то обещали, но так и не провели питьевую воду, природный газ, электричество, не сделали дороги, передает Первый канал Евразия.

Жители пригласили представителей акимата, но те сказали, что помочь не могут, и предложили сельчанам самим купить и установить столбы. Каждый по 50 тыс. тенге. Но для местных это неподъемная сумма.

Это возмущает жителей, задающихся вопросом, зачем им вообще в таком случае акимат?

Электропроводка протянута между домами прямо по земле. Из-за отсутствия природного газа, жители вынуждены готовить еду на костре.

Дороги – отдельный разговор. В жару пыль столбом, в непогоду непролазная грязь. А воду сельчане покупают по 4 тыс. тенге за 1 тыс. литров. Хранят в емкости прямо во дворе. Летом в ней можно найти червей, когда холодает – грязь и мусор.

Дорог у нас нет и не было. На полпути в школу у детей ноги в грязи застревают. Скорая не доезжает до села. Машина останавливается на асфальте, и врачи вынуждены добираться до нас пешком по грязи. жительница села Айтеке би Сайрамского района Айнур Токкулова

Чиновнику, приехавшему на встречу с населением, пришлось непросто. Местная жительница набросилась на него, призывая попробовать воду.

Посмотрим, как вы потом заговорите! Вы же у нас из отдела строительства! Именно вы в прошлый раз говорили, что, если не устраивает, переезжай отсюда!

Выпить воды отважился заместитель акима Сайрамского района. Но ответить на вопросы сельчан так и не смог.

До конца года эти вопросы точно не решатся. Осталось всего два месяца. Мы внесем предложение на рассмотрение бюджета в следующем году. Сам бюджет рассмотрят в декабре этого года. Мы не могли провести коммуникации, так как осталась земля, находящаяся в крестьянском хозяйстве. Мы сейчас ведем переговоры с владельцем земли о ее возврате в собственность государства. Но он отказывается. заместитель акима Сайрамского района Шухратулла Убайдулаев

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