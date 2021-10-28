Боевая ничья – "Кайрат" избежал поражения в игре с "Тюменью"

После двух туров у "Кайрата" два очка и 30 октября ему предстоит встретиться с итальянским "Пезаро C/5".

Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с российской "Тюменью" в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Россияне начали игру увереннее, забили первый гол. Но уже через минуту "Кайрат" отыгрался. Забил Даурен Турсагулов.

На перерыв россияне ушли с преимуществом благодаря голам Артема Антошкина и Йована Лазаревича. Но во втором тайме казахстанцы сумели сделать камбэк и избежать поражения. Счет – 3:3.

После двух туров у "Кайрата" два очка и 30 октября ему предстоит встретиться с итальянским "Пезаро C/5". Алматинцам желательно победить, чтобы наверняка выйти из группы.

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