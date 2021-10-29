Казахстанец отправил в нокдаун лучшего боксера молодежного чемпионата мира

Бой закончился победой Темиржанова единогласным решением судей.

Казахстанский боксер Серик Темиржанов одержал вторую победу на проходящем в Белграде чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 57 килограммов на стадии 1/16 финала он встретился с японцем Реито Цуцуми, завоевавшем ранее "золото" молодежного чемпионата мира в Кельце, где был признан лучшим боксером турнира.

Бой закончился победой Темиржанова единогласным решением судей, при этом во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.

Ранее на старте турнира Темиржанов выиграл у действующего чемпиона Азии - Энкх-Амара Хархуу из Монголии.

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