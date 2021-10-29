Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип.

Основатель Facebook Марк Цукерберг во время онлайн-конференции Connect объявил о смене бренда компании. Новый бренд компании — Meta, сообщает Zakon.kz.

По словам Цукерберга, он связан с греческим словом μετα, обозначающим "после" или же "за пределами". То есть, символизм бренда — обозначать вещи, которые произойдут в будущем.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на ежегодной конференции компании в четверг Цукерберг объявит о ребрендинге Facebook на фоне множества скандалов вокруг компании. Так, в начале октября произошел масштабный сбой в сервисах компании. Кроме того, последовала череда разоблачений сомнительных с этической точки зрения практик работы с пользователями.

Социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип.

Акции компании выросли на 3% на фоне объявления о переименовании.

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