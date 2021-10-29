Капитан сборной Казахстана по боксу разгромил венесуэльскую "Машину"

Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов провел свой второй бой на чемпионате мира-2021 в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 67 килограммов Жусупов встречался с венесуэльцем Кристианом Паласио по прозвищу "Машина". Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Аблайхан Жусупов вышел в 1/8 финала ЧМ-2021. Ранее в своем первом бою на турнире казахстанец победил Ю Линя из Тайбэя (5:0).

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