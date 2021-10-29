Брэд Питт снова проиграл в суде Анджелине Джоли

В начале осени адвокаты Питта потребовали пересмотреть дело об опеке над его детьми.

Голливудский актер Брэд Питт проиграл в суде своей бывшей жене, актрисе Анджелине Джоли, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию относительно продолжающегося дела об опеке над детьми, пишет Газета.ру со ссылкой на PEOPLE.

В сентябре адвокаты Питта подали прошение о пересмотре дела об опеке над их с Джоли детьми после отстранения судьи, предоставившему Питту больше времени для общения с детьми, которое привело к аннулированию его решения.

Его отстранение вернуло условия опеки пары над детьми к соглашению от ноября 2018 года, исходя из которого Джоли фактически является единоличным опекуном всех их с Питтом детей. Юристы актера намерены продолжать работу над делом и привлечь для этого независимых экспертов.

Представители Джоли указали, что она сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей "не будет зависеть от неэтичного поведения".

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