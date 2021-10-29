Названы признаки начинающегося инсульта

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Врач-невролог назвала основные признаки инсульта, при которых необходимо срочно обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, симптомами инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи.

Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки, — рассказала врач-невролог Татьяна Маневич.

По ее словам, у человека, переживающего инсульт, могут наблюдаться головокружение, онемение ног, рук и лица и даже "кривая улыбка", то есть перекос одной части лица. Кроме того, нарушается координация движений и происходит двоение перед глазами.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!