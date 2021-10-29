Пьяный житель Петропавловска пытался взломать платежный терминал и попал на видео

Факт покушения на кражу внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Попытку взлома уличного платежного терминала зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления УП Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Около 05:00 часов очевидцы сообщили на канал “102” о том, что неизвестный человек пытается при помощи железного предмета вскрыть терминал, расположенный на пересечении улиц Жамбыла-Интернациональной, - говорится в сообщении на сайте МВД РК.

Инспекторы видеонаблюдения ЦОУ подтвердили информацию, направив камеры на место происшествия. Ближайший экипаж батальона патрульной полиции задержал мужчину и доставил во Второй отдел УП Петропавловска.

Медосвидетельствование показало, что задержанный, ранее судимый 27-летний уроженец города Экибастуз, находился в состоянии опьянения.

Факт покушения на кражу внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража".

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