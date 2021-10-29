До $450 тысяч могут выплатить мигрантам, пострадавшим от политики Трампа – WSJ

Общая сумма выплат может составить более одного млрд долларов.

Администрация президента США Джо Байдена задумала выплатить компенсации пересекшим южную границу США мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате проводимой экс-президентом Дональдом Трампом миграционной политики, сообщает Zakon.kz.

По словам источников Wall Street Journal, общая сумма выплат может составить более одного миллиарда долларов. Работой над планом выплаты компенсаций занимаются Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США, пишет ТАСС.

Ожидается, что каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до 450 тыс. долларов, исходя из обстоятельств. На данный момент около 940 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.

Трамп придерживался политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он проводил программы по снижению числа принимаемых беженцев. Из-за этого дети были разлучены со своими семьями при пересечении южной границы Штатов.

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