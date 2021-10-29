Названо время боя Головкин – Мурата

29 декабря в Японии состоится объединительный бой в среднем весе между Геннадием Головкиным и Риотой Муратой.

29 декабря в Японии состоится объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира IBF/IBO Геннадием Головкиным и обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, сообщает Zakon.kz.

Поединок пройдет в удобное для жителей Азиатского региона время, пишет Sports.kz со ссылкой на издание AsianMMA .

Бой, скорее всего, пройдет в начале второй половины дня по местному времени, поэтому его можно будет транслировать в вечернее время в США, – написано в публикации.

Учитывая трехчасовую разницу во времени между Нур-Султаном и Токио, боксерское шоу Головкин – Мурата, вероятнее всего, начнется ранним вечером в среду 29 декабря.

Как отмечает сайт, японская лига смешанных единоборств Rizin была вынуждена изменить планы по проведению своего турнира 29 декабря в Сайтаме в связи с намеченным на эту дату поединком Геннадия Головкина и Риоты Мураты.

Ранее на этой неделе было объявлено, что Rizin отменил свою бронь Saitama Super Arena на 29 декабря. Похоже, что японский промоушн отошел в сторону, чтобы позволить состояться на этой арене большому объединительному боксерскому поединку [Головкин – Мурата]. Традиционно Rizin проводит свое новогоднее шоу на этой площадке, но на момент написания новости ничего не подтверждено, – говорится в публикации AsianMMA.

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