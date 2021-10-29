Эксперт о роли Казахстана в борьбе с изменением климата

Казахстаном заявлены амбициозные цели, для достижения которых на государственном уровне принимаются определенные шаги.

С 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (далее – СОР26).

Конвенция была подписана в начале 90-х годов более чем 180 странами мира. На сегодня в рамках Конвенции оперируют более 200 стран мира. О важности конференции и роли Казахстана в региональном единстве в вопросах изменения климата рассказала исполняющая обязанности председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Жанар Игенова.

- Жанар Райымкуловна, почему данная конференция важна для мирового сообщества?

- Конференция сторон – одна из важных мировых площадок, где предоставляется возможность обсуждения вопросов изменения климата и сохранения природных ресурсов.

Под эгидой Рамочной конвенции ООН работают более 200 стран мира. Казахстан также является одним из участников данной Конвенции. Значимость конференции СОР26 в том, что на ней профессионалы могут обмениваться информацией, сотрудничать по теме изменения климата, по сохранению природных ресурсов, по борьбе с последствиями глобального изменения окружающей среды. А самое главное, на этой площадке страны заявляют о своих амбициях всему миру и соотвественно выполняют свои обязательства.

- Какая роль нашей страны в рамках поставленных целей СОР26?

- Казахстан сыграет важную роль в объединении усилий стран Центральной Азии в борьбе с изменением климата и в наращивании амбициозности климатических целей региона.

Так, Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов проведет значимое для региона мероприятие на тему "Региональное единство в борьбе за сохранение климата" в павильоне, организованном Региональным экологическим центром Центральной Азии. Наше мероприятие состоится 2 ноября в 15.00 по времени Лондона.

Казахстаном заявлены амбициозные цели, для достижения которых на государственном уровне принимаются определенные шаги.

В 2016 году было подписано Парижское соглашение, представляющее собой международную договоренность в области борьбы с изменением климата. Задачей этого Соглашения является удержание прироста глобальной температуры намного ниже двух градусов Цельсия и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до полутора градусов Цельсия.

Разрабатывается Доктрина достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, которая включает три сценария развития экономики Казахстана: базовый, зеленой экономики и глубокой декарбонизации.

В настоящее время рабочей группой выбирается вариант, который будет наилучшим образом отображать социальную, экономическую и климатическую ситуацию в РК и будет способствовать достижению заявленных целей по снижению выбросов парниковых газов.

- Вы отметили, что Казахстан готовится выступить с темой регионального единства в вопросах изменения климата. Пожалуйста, расскажите подробнее.

- Наша цель – представить регион интересным с точки зрения "зеленых" инвестиционных проектов, открытых к новым технологиям и лучшим мировым практикам. И, вместе с тем, содействовать усилению регионального диалога, обмену информацией и знаниями для поддержки системы принятия научно-обоснованных и климатически-устойчивых решений, а также поиска возможностей для обеспечения синергии в реализации климатических проектов международными финансовыми организациями и агентствами по развитию в Центральной Азии.

Сама конференция СОР26 объединяет представителей экспертных групп, научных сфер, международных организаций и бизнес-сообщества. Хочется подчеркнуть, что тема мероприятия созвучна с основным посылом Программы "Зеленый мост", который призывает к объединению по вопросам экологии и климатических изменений на уровне государств. Так, по итогам мероприятия к Хартии программы "Зеленый мост" ожидается присоединение еще одной страны Центральной Азии.

Также хотела бы напомнить, что для тех, кто не сможет поучаствовать лично, Международным центром зеленых технологий будет организована онлайн-трансляция мероприятия, и любой желающий может почувствовать свою причастность к глобальному экологическому событию.

Ссылка на онлайн трансляцию.

Дополнительная информация о мероприятии.

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